Красотка пятницы: сексуальная певица, которая затмит невесту Роналду на матчах Ювентуса
Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель, которая покорила сердце форварда Ювентуса Пауло Дибалы.
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Долгое время личную жизнь футболиста связывали с именем другой красотки – Антонеллы Кавальери, которую Дибала даже перевез в Турин и помог начать модельную карьеру, но теперь его сердце принадлежит 22-летней певице.
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Об отношениях Орианы и Пауло стало известно в июле этого года, когда пара опубликовала совместные фотографии с отпуска в Греции. С тех пор итальянские фанаты пристально следят за юной певицей, которая вдохновляет одного из лидеров Ювентуса.
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Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была огненная модель, которая сделала своего любимого звездой в Англии.
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