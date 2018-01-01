Красотка пятницы: сексуальная певица, которая затмит невесту Роналду на матчах Ювентуса

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию элегантную Ориану Сабатини.

Ориана Сабатини instagram.com/orianasabatini/

Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель, которая покорила сердце форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

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Долгое время личную жизнь футболиста связывали с именем другой красотки – Антонеллы Кавальери, которую Дибала даже перевез в Турин и помог начать модельную карьеру, но теперь его сердце принадлежит 22-летней певице.

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Об отношениях Орианы и Пауло стало известно в июле этого года, когда пара опубликовала совместные фотографии с отпуска в Греции. С тех пор итальянские фанаты пристально следят за юной певицей, которая вдохновляет одного из лидеров Ювентуса.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была огненная модель, которая сделала своего любимого звездой в Англии.