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Красотка пятницы: сексуальная певица, которая затмит невесту Роналду на матчах Ювентуса

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию элегантную Ориану Сабатини.

Ориана Сабатини
Ориана Сабатини
instagram.com/orianasabatini/

Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель, которая покорила сердце форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

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Долгое время личную жизнь футболиста связывали с именем другой красотки – Антонеллы Кавальери, которую Дибала даже перевез в Турин и помог начать модельную карьеру, но теперь его сердце принадлежит 22-летней певице.

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Об отношениях Орианы и Пауло стало известно в июле этого года, когда пара опубликовала совместные фотографии с отпуска в Греции. С тех пор итальянские фанаты пристально следят за юной певицей, которая вдохновляет одного из лидеров Ювентуса.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была огненная модель, которая сделала своего любимого звездой в Англии.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото
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