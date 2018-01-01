Мбаппе - самый дорогой футболист в мире – CIES

Французский нападающий обогнал Неймара, Кейна и Де Брюйне.

Центр спортивных исследований (CIES) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 национальных чемпионатов Европы.

При подсчете Центр учитывает много показателей, среди которых возраст игрока, частота травм и срок действия его контракта с клубом.

Самым дорогим игроком в мире на данный момент является 19-летний французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Самыми дорогими футболистами на своей позиции являются:

Вратарь - Эдерсон (Манчестер Сити) - 102 млн евро (25 лет).

Крайний защитник - Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 96 млн евро (20 лет).

Центральный защитник - Самюэль Умтити (Барселона) - 99 млн евро (24 года).

Полузащитник - Деле Алли (Тоттенхэм) - 163 млн евро (22 года).

Нападающий - Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 216 млн евро (19 лет).

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе был наказан за опоздание на командное собрание.