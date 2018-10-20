Ворскла – Карабах: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Ворскла сыграет с Карабахом 8 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ворскла – Карабах.

Ворскла сыграет дома с Карабахом в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 2,5, а на их оппонента – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

После трех игр Ворскла занимает 3 место группы E, имея в своем активе 3 очка. У Карабаха, свою очередь, 0 набранных баллов и последняя строчка в квартете.

Последние игры Ворсклы:

04.11.18 (УПЛ) Львов - Ворскла 0:2

31.10.18 (Кубок Украины) Черноморец – Ворскла 1:2

28.10.18 (УПЛ) Ворскла – Олимпик 2:1

25.10.18 (Лига Европы) Карабах – Ворскла 0:1

20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1

Последние игры Карабаха:

03.11.18 (Чемпионат Азербайджана) Карабах - Сумгаит 2:0

31.10.18 (Чемпионат Азербайджана) Кешля – Карабах 1:1

28.10.18 (Чемпионат Азербайджана) Нефтчи – Карабах 3:1

25.10.18 (Лига Европы) Карабах – Ворскла 0:1

20.10.18 (Чемпионат Азербайджана) Карабах – Сабаил 0:3

Последние очные встречи:

25.10.18 (Лига Европы) Карабах – Ворскла 0:1

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится в городе Полтава на стадионе имени Алексея Бутовского.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 8 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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