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Ворскла – Карабах: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита матча Ворскла – Карабах в рамках Лиги Европы.
Прогноз на матч Ворскла – Карабах от букмекеров
Прогноз на матч Ворскла – Карабах от букмекеров
qarabagh.com

Ворскла в четверг, 8 ноября, на своем поле примет Карабах в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 2,5, а на их оппонента – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 2,6, а на победу Карабаха – 2,8.

Встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится 8 ноября в городе Полтава на стадионе имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Ворскла, Карабах, Лига Европы, футбол, прогноз, ставки букмекеров
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