Ворскла – Карабах: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Ворскла в четверг, 8 ноября, на своем поле примет Карабах в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 2,5, а на их оппонента – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 2,6, а на победу Карабаха – 2,8.
Встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится 8 ноября в городе Полтава на стадионе имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил