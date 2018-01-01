Ворскла – Карабах: где смотреть матч Лиги Европы

Ворскла встретится с Карабахом 8 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Ворскла – Карабах.

В четверг, 8-го ноября, Ворскла на своем поле сыграет с Карабахом в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Ворскла – Карабах покажет в прямом эфире телеканал Футбол 2.

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По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 2,5, а на их оппонента – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

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