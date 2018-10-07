Динамо Киев – Ренн: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо Киев сыграет с Ренном 8 ноября в рамках поединка Лиги Евроы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо Киев – Ренн.

Динамо Киев сыграет дома с Ренном в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2,0, а на французов – 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

После трех игр Динамо занимает 2 место группы K, имея в своем активе 5 очков. У Ренна, свою очередь, 3 позиция в квартете и 3 набранных пункта.

Последние игры Ренна:

03.11.18 (Лига 1) Кан - Ренн 1:2

28.10.18 (Лига 1) Ренн – Реймс 0:2

25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2

21.10.18 (Лига 1) Сент-Этьен – Ренн 1:1

07.10.18 (Лига 1) Монако – Ренн 1:2

Последние игры Динамо:

03.11,18 (УПЛ) Шахтер - Динамо 2:1

31.10.18 (Кубок Украины) Минай – Динамо 1:3

28.10.18 (УПЛ) Динамо – ФК Львов 0:1

25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2

20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1

Последние очные встречи:

25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Ренн состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 8 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

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