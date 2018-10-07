Динамо Киев – Ренн: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Динамо Киев сыграет дома с Ренном в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2,0, а на французов – 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.
После трех игр Динамо занимает 2 место группы K, имея в своем активе 5 очков. У Ренна, свою очередь, 3 позиция в квартете и 3 набранных пункта.
Последние игры Ренна:
03.11.18 (Лига 1) Кан - Ренн 1:2
28.10.18 (Лига 1) Ренн – Реймс 0:2
25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2
21.10.18 (Лига 1) Сент-Этьен – Ренн 1:1
07.10.18 (Лига 1) Монако – Ренн 1:2
Последние игры Динамо:
03.11,18 (УПЛ) Шахтер - Динамо 2:1
31.10.18 (Кубок Украины) Минай – Динамо 1:3
28.10.18 (УПЛ) Динамо – ФК Львов 0:1
25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2
20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1
Последние очные встречи:
25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2
Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Ренн состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 8 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.
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