Динамо Киев встретится с Ренном 8 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Динамо Киев – Ренн.

Динамо Киев в четверг, 8-го ноября, дома сыграет с Ренном в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние Динамо Киев – Ренн покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Ренн.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2,0, а на французов – 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

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