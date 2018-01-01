Динамо Киев – Ренн: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Динамо Киев – Ренн в рамках Лиги Европы.

Прогноз на матч Динамо Киев – Ренн от букмекеров ФК Динамо Киев

В четверг, 8 ноября, Динамо Киев на своем поле сыграет с Ренном в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2,0, а на французов – 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу Ренна – 3,6.

Встреча 4-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Ренн состоится 8 ноября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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