Манчестер Сити – Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Манчестер Сити 7 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити – Шахтер.

Шахтер сыграет на выезде с Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 15,0, а на “горожан“ – 1,12. Ничья в этом противостоянии оценивается в 9,0.

После трех игр Манчестер Сити возглавляет группу F, имея в своем активе 6 очков. У Шахтера, свою очередь, 3 позиция в квартете и 2 набранных очка.

Последние игры Шахтера:

03.11.18 (УПЛ) Шахтер - Динамо Киев 2:1

31.10.18 (Кубок Украины) Шахтер – Олимпик 3:2

27.10.18 (УПЛ) Арсенал-Киев – Шахтер 0:3

23.10.18 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 0:3

19.10.18 (УПЛ) Шахтер – Десна 1:0

Последние игры Манчестер Сити:

04.11.18 (АПЛ) Манчестер сити - Саутгемптон 6:1

01.11.18 (Кубок лиги) Манчестер Сити – Фулхэм 2:0

29.10.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

23.10.18 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 0:3

20.10.18 (АПЛ) Манчестер Сити – Бернли 5:0

Последние очные встречи:

23.10.18 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 0:3

06.12.17 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 2:1

26.09.17 (ЛЧ) Манчестер Сити – Шахтер 2:0

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится на стадионе Этихад.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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