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Манчестер Сити – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер встретится с Манчестер Сити 7 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Манчестер Сити – Шахтер.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Шахтер
Где смотреть матч Манчестер Сити – Шахтер
Getty Images

Шахтер на выезде сыграет с Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 7-го ноября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Манчестер Сити – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити – Шахтер.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 15,0, а на “горожан“ – 1,12. Ничья в этом противостоянии оценивается в 9,0.

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Теги: Шахтер, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол, где смотреть
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