Красотка пятницы: огненная модель, которая сделала своего любимого звездой в Англии

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Адриану Реверон.

Адриана Реверон instagram.com/adrianareveron/

Адриана Реверон Морено – супермодель, королева красоты Испании, участница конкурсов Мисс Земля и Мисс Вселенная и мать двоих детей.

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Красотка закончила университет по специальности “архитектура“, но попала на сцену – в 2006 году она стала “Мисс Тенерифе“, потом стала главной красавицей Испании и отправилась на международные конкурсы красоты.

В 2011 году она познакомилась с испанским голкипером Фабрисио Агосто, выступающим на тот момент в Бетисе. Ради любимого Адриана переезжала в новые страны, бросила конкурсы красоты, но продолжила модельную карьеру. У пары двое детей - близнецы Демиан и Флавио, которые родились весной этого года.

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Минувшим летом Фабрисио стал игроком Фулхэма, который усиливал состав после выхода в АПЛ. И хотя сам по себе трансфер футболиста не был интересен болельщиках, именно благодаря его восхитительной супруге в английской прессе очень много писали об этом переходе.

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Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была утонченная модель, которая покорила звезду Манчестер Сити.

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