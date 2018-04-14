Шахтер – Динамо Киев: онлайн трансляция матча УПЛ

Динамо сыграет с донецким Шахтером 3 ноября в рамках 14-го тура УПЛ. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Динамо Киев.

Шахтер сыграет дома с киевским Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаем на стороне хозяев поля. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 1,75, а на столичный клуб – 4,84. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,66.

“Горняки“, имея в своем активе 34 очка, лидируют в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Хацкевича на пять баллов меньше и вторая строчка соответственно.

Последние игры Шахтера:

27.10.18 (УПЛ) Арсенал-Киев – Шахтер 0:3

23.10.18 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 0:3

19.10.18 (УПЛ) Шахтер – Десна 1:0

07.10.18 (УПЛ) Шахтер – Заря 1:1

02.10.18 (ЛЧ) Лион – Шахтер 2:2

Последние игры Динамо:

28.10.18 (УПЛ) Динамо – Львов 0:1

25.10.18 (ЛЕ) Ренн – Динамо 1:2

20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1

13.10.18 (ТОВ) Динамо – Арсенал-Киев 0:1

07.10.18 (УПЛ) Динамо – Олимпик 1:0

Последние очные встречи:

03.08.18 (УПЛ) Динамо – Шахтер 1:0

21.07.18 (Суперкубок Украины) Шахтер – Динамо 0:1

19.05.18 (УПЛ) Динамо – Шахтер 2:1

09.05.18 (Кубок Украины) Динамо – Шахтер 0:2

14.04.18 (УПЛ) Шахтер – Динамо 0:1

Отметим, что встреча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо Киев состоится в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 3 ноября, начиная с 17:00 по киевскому времени.

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