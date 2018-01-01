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Шахтер – Динамо Киев: где смотреть матч УПЛ

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Динамо встретится с донецким Шахтером 3 ноября в рамках поединка УПЛ. Узнайте, где смотреть матч Шахтер – Динамо Киев.
Где смотреть матч Шахтер – Динамо Киев
Где смотреть матч Шахтер – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В субботу, 3 ноября, донецкий Шахтер сыграет дома с киевским Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Противостояние Шахтер – Динамо Киев можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо Киев.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам поля. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 1,75, а на столичный клуб – 4,84. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,66.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Шахтер, Динамо Киев, где смотреть
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