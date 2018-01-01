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Шахтер – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Букмекеры определили фаворита встречи Шахтер – Динамо Киев в рамках центрального матча 14-го тура УПЛ.
Прогноз на матч Шахтер – Динамо Киев от букмекеров
Прогноз на матч Шахтер – Динамо Киев от букмекеров
Фк Шахтер Донецк

В субботу, 3 ноября, донецкий Шахтер на своем поле примет киевское Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания 1xBet принимает ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 1,75, а на столичный клуб – 4,84. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,66.

Их коллеги из Winline такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 1,73, а на победу Динамо – 4,52.

Отметим, встреча центрального матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо Киев состоится 3 ноября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Динамо Киев, Шахтер, прогноз, ставки букмекеров
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