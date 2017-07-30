Барселона – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Примеры

Барселона сыграет в Эль-Класико с Реалом 28 октября в рамках испанской Примеры. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Реал Мадрид.

Барселона сыграет дома с мадридским Реалом в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,0, а на “сливочных“ – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

Каталонцы ныне занимают первое место внутреннего первенства, имея в своем активе 18 очков. У “сливочных“, в свою очередь, 14 баллов и седьмая позиция в турнирной таблице.

Последние игры Барселоны:

24.10.18 (ЛЧ) Барселона – Интер 2:0

20.10.18 (Примера) Барселона – Севилья 4:2

07.10.18 (Примера) Валенсия – Барселона 1:1

03.10.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – Барселона 2:4

29.09.18 (Примера) Барселона – Атлетик 1:1

Последние игры Реала:

23.10.18 (ЛЧ) Реал – Виктория Пльзень 2:1

20.10.18 (Примера) Реал – Леванте 1:2

06.10.18 (Примера) Алавес – Реал 1:0

02.10.18 (ЛЧ) ЦСКА – Реал 1:0

29.09.18 (Примера) Реал – Атлетико 0:0

Последние очные встречи:

06.05.18 (Примера) Барселона – Реал 2:2

23.12.17 (Примера) Реал – Барселона 0:3

17.08.17 (Суперкубок Испании) Реал – Барселона 2:0

13.08.17 (Суперкубок Испании) Барселона – Реал 1:3

30.07.17 (ТОВ) Реал – Барселона 2:3

Отметим, встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона – Реал Мадрид состоится на стадионе Камп Ноу.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 октября, начиная с 17:15 по киевскому времени.

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