Барселона – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча Примеры
Барселона сыграет дома с мадридским Реалом в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,0, а на “сливочных“ – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.
Каталонцы ныне занимают первое место внутреннего первенства, имея в своем активе 18 очков. У “сливочных“, в свою очередь, 14 баллов и седьмая позиция в турнирной таблице.
Последние игры Барселоны:
24.10.18 (ЛЧ) Барселона – Интер 2:0
20.10.18 (Примера) Барселона – Севилья 4:2
07.10.18 (Примера) Валенсия – Барселона 1:1
03.10.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – Барселона 2:4
29.09.18 (Примера) Барселона – Атлетик 1:1
Последние игры Реала:
23.10.18 (ЛЧ) Реал – Виктория Пльзень 2:1
20.10.18 (Примера) Реал – Леванте 1:2
06.10.18 (Примера) Алавес – Реал 1:0
02.10.18 (ЛЧ) ЦСКА – Реал 1:0
29.09.18 (Примера) Реал – Атлетико 0:0
Последние очные встречи:
06.05.18 (Примера) Барселона – Реал 2:2
23.12.17 (Примера) Реал – Барселона 0:3
17.08.17 (Суперкубок Испании) Реал – Барселона 2:0
13.08.17 (Суперкубок Испании) Барселона – Реал 1:3
30.07.17 (ТОВ) Реал – Барселона 2:3
Отметим, встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона – Реал Мадрид состоится на стадионе Камп Ноу.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 октября, начиная с 17:15 по киевскому времени.
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