Барселона – Реал Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Примеры
Барселона на своем поле сыграет с мадридским Реалом в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,0, а на “сливочных“ – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу мадридского Реала – 3,4.
Встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона – Реал Мадрид состоится 28 октября на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток – в 17:15 по киевскому времени.
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