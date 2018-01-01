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Барселона – Реал Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Примеры

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Букмекеры определили фаворита матча Барселона – Реал Мадрид в рамках испанской Примеры.
Прогноз на матч Барселона – Реал Мадрид от букмекеров
Прогноз на матч Барселона – Реал Мадрид от букмекеров
Getty Images

Барселона на своем поле сыграет с мадридским Реалом в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,0, а на “сливочных“ – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу мадридского Реала – 3,4.

Встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона – Реал Мадрид состоится 28 октября на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток – в 17:15 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Также на нашем сайте вы сможете посмотреть видео трансляцию этой встречи.

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Теги: Барселона, Реал, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, футбол, прогноз, ставки букмекеров, Примера
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