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Барселона - Реал: видео онлайн трансляция матча Примеры

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Лидеры чемпионата Испании встретятся в очередном Эль-Класико в центральном матче 10-го тура.

Барселона – Реал: видео онлайн трансляция матча
Барселона – Реал: видео онлайн трансляция матча
Getty Images

Центральным матчем 10-го тура чемпионата Испании является Эль-Класико.

Барселона и Реал сыграют на Камп Ноу в воскресенье, 28 октября. Начало встречи - в 17:15 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитами поединка являются хозяева поля.

Каталонцы имеют в своем активе 18 очков и лидируют в турнирной таблице. Мадридцы отстают всего лишь на 4 очка и на данный момент занимают 7-ю строчку.

Посмотреть Эль-Класико вы можете на нашем сайте. Видео онлайн трансляция матча Барселона - Реал будет доступна в этой статье.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Реал.

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Теги: Барселона, Реал, Эль-Класико, Примера, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео, онлайн трансляция
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