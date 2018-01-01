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Красотка пятницы: утонченная модель, которая покорила звезду Манчестер Сити

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию элегантную Алисию Веррандо.

Алисиа Веррандо
Алисиа Веррандо
instagram.com/aliciaverrando/

Алисиа Веррандо – роскошная 24-летняя модель с французскими и португальскими корнями, которая получила степень бакалавра в области делового администрирования и управления, а также работала в маркетинговом департаменте футбольного клуба Монако.

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Во время своей работы в клубе девушка, которая активно продвигала себя в модельном бизнесе, познакомилась со своим возлюбленным – Бернарду Силвой, который в скором времени помог команде стать чемпионом в Лиге 1. Когда Силва решил перейти в Манчестер Сити, красотка покинула работу в Монако и поехала вместе с ним.

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Переезд прошел удачно не только для футболиста, но и для девушки – она присоединилась к крупной манчестерской PR-компании Roland Dransfield и работает с известными английскими компаниями, а также продолжает строить свою модельную карьеру.

Стоит отметить, что Алисиа разговаривает на 6 языках - французском, португальском, английском, итальянском, испанском и китайском.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была таинственная незнакомка, с которой был замечен Агуэро.

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Теги: Бернарду Силва, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото
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