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Шахтер – Манчестер Сити 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Шахтер проиграл Манчестер Сити в поединке Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Манчестер Сити.
Шахтер – Манчестер Сити 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Шахтер в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Харькове [[link_local link_article_id="696432"]]уступил Манчестер Сити[[/link_local]] со счетом 0:3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер – Манчестер Сити:

Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 71

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Фернандо (Дентиньо, 85) – Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Уокер, 80), Отаменди, Ляпорт, Менди – Де Брюйне (Б. Силва, 69), Фернандиньо, Д. Силва – Марез, Жезус (Фоден, 87), Стерлинг

Предупреждения: Кривцов – Отаменди

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Теги: Шахтер, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
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