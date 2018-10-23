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Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Гол Пауло Дибалы оказался единственным в поединке между МЮ и Ювентусом в рамках Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Ювентус.
Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ювентус минимально обыграл Манчестер Юнайтед в поединке 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Ювентус:

Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1

Голы: 0:1 – 17, Дибала.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф – Матич, Погба, Мата – Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

Ювентус: Шченсны – Кьеллини, Алекс Сандро, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Куадрадо (Бардзальи, 81), Дибала (Бернардески, 78), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (59), Янг (77), Кьеллини (82).

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Теги: Ювентус, МЮ, Лига Чемпионов, видео голов
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