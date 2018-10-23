Ювентус минимально обыграл Манчестер Юнайтед

Гол Пауло Дибалы оказался единственным в матче на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов принимал на Олд Траффорд Ювентус.

Накануне встречи букмекеры записали в фавориты противостояния гостевую команду. Ювентус этот статус подтвердил с первых минут матча.

“Бъянконери“ забрали мяч под свой контроль и регулярно разыгрывали перспективные атаки на подступах к штрафной МЮ. Гол пришел на 17-й минуте, когда Дибала был первым на мяче после отскока и с метров шести вонзил сферу в сетку – 1:0.

Манчестер Юнайтед так и не сумел ничем ответить до перерыва, а Жозе Моуриньо поспешно удалился в раздевалку, прокручивая в голове наставления для своих подопечных.

Юнайтед на второй тайм вышел нацеленней на ворота соперника. В середине тайма сравнивать счет мог Погба, но его дальний удар приняла на себе стойка ворот.

В итоге, подопечным Жозе Моуриньо так и не удалось организовать последний штурм, а Ювентус, таким образом, отпраздновал минимальную победу.

Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1

Голы: 0:1 – 17, Дибала.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф – Матич, Погба, Мата – Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

Ювентус: Шченсны – Кьеллини, Алекс Сандро, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Куадрадо (Бардзальи, 81), Дибала (Бернардески, 78), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (59), Янг (77), Кьеллини (82).