В Харькове завершился поединок групповой стадии ЛЧ между Шахтером и Манчестер Сити.

Шахтер разгромно проиграл на своем поле Манчестер Сити в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок, как и ожидалось, начался с доминирующих действий гостей – уже в стартовом отрезке “горожане“ создали несколько моментов. Один из них пришелся на 14-ю минуту, когда Давид Силва пасом вывел на свидание с Пятовым Жезуса, но бразилец не сумел переиграть голкипера “оранжево-черных“.

Немного позже уже Марез простил донецкий клуб, пробив мимо из многообещающей позиции, а еще спустя время Давид Силва сотряс каркас ворот.

Счет был открыт на 30-й минуте – все тот же испанец точно нанес удар с отскока в нижний угол.

На этом футболисты “голубых“ не остановились и через 5-ть минут удвоили преимущество – Лапорт сыграл лучше всех на втором этаже после розыгрыша углового.

Во втором тайме особо ничего не изменилось, подопечные Гвардиолы продолжили атаковать, а “горняки“ – как могли обороняться.

На 69-й минуте появился свежий Бернарду Силва. Португальцу хватило 86 секунд, чтобы забить третий гол. Он и установил финальную точку в матче.

Таким образом, Шахтер имеет в своем активе 2 очка и, соответственно, последнее место в группе F. Манчестер Сити, в свою очередь, вышел в лидеры квартета, набрав 6 баллов. Следующую игру команды снова проведут между собой, однако на этот раз в Англии 7 ноября.

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 71

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Фернандо (Дентиньо, 85) – Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Уокер, 80), Отаменди, Ляпорт, Менди – Де Брюйне (Б. Силва, 69), Фернандиньо, Д. Силва – Марез, Жезус (Фоден, 87), Стерлинг

Предупреждения: Кривцов – Отаменди