Красотка пятницы: таинственная незнакомка, с которой был замечен Агуэро

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию эффектную Зои Кристофоли.

Зои Кристофоли instagram.com/zoe_cristofoli/

Зои Кристофоли - роскошная итальянская девушка, которая стала популярной благодаря собственному блогу в Instagram. Именно в социальных сетях красотка начала свою модельную карьеру и добилась огромного успеха.

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За жизнью Зои наблюдает более 330 тысяч подписчиков, а недавно на ее страничку в социальных сетях стали подписываться футбольные фанаты. Дело в том, что пышногрудая красотка была замечена в компании форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

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Аргентинец явился в ночной клуб Лос-Анджелеса на роскошном автомобиле за 160 тысяч евро в сопровождении таинственной татуированной незнакомки, которой он нежно целовал руку. СМИ быстро разузнали, что девушкой, очаровавшей футболиста, является Зои.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была невероятная модель, которая привлекает фанатов в Вест Хэм.

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