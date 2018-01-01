Красотка пятницы: аппетитная певица, которая зажжет перед финалом ЛЧ в Киеве

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Дуа Липу.

Дуа Липа instagram.com/dualipa/

Дуа Липа – юная британская поп-певица и модель косовского происхождения. Её карьера началась в 14 лет с каверов Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо, которые девушка публиковала на YouTube, после чего ей предложил контракт WarnerBros. Records.

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Девушка прошла трудный путь – она родилась в Лондоне, а в 13 лет родители забрали ее обратно в Косово после провозглашения независимости от Сербии. Красотка мечтала о музыкальной карьере и в 15-летнем возрасте вернулась обратно в столицу Великобритании, где стала жить с друзьями и работать над своим дебютным альбомом.

Популярную 22-летнюю певицу в скором времени можно будет встретить в Киеве – она будет открывать финальный матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная студентка, которая утешает экс-игрока Манчестер Юнайтед.

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