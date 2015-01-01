Красотка пятницы: сексуальная студентка, которая утешает экс-игрока Манчестер Юнайтед

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию обворожительную Лори Харви.

Лори Харви instagram.com/lori_harvey_/

Лори Харви – студентка колледжа, начинающая американская модель и падчерица известного в США комика и актера Стива Харви. Внимание к девушке было приковано с 10 лет, когда ее мама вышла замуж за акулу шоу-бизнеса.

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Несмотря на роскошную жизнь, Лори столкнулась с несчастьем – в 2015 году она выпала из седла во время катания верхом на лошади. Красотка получила тяжелые травмы и долгое время провела в больнице, однако сумела полностью восстановиться и вернуться к прежней жизни.

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Роскошная красавица – жена экс-игрока Манчестер Юнайтед Мемфиса Депая, который сейчас выступает во Франции за Лион. Их отношения развивались очень быстро – они встретились в 2016 году, летом 2017 года Депай красиво сделал предложение своей возлюбленной, и они быстро сыграли свадьбу.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная модель, которая заставит тебя полюбить Челси.

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