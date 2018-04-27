Красотка пятницы: роскошная модель, которая заставит тебя полюбить Челси
Софи Роуз - известная британская модель, телеведущая и блоггер. Красотка ведет собственный вебсайт и канал на YouTube.
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Девушка - преданная фанатка Челси. У нее годовой абонемент на стадион, она ездит на выездные матчи команды в чемпионате Англии и в Лиге Европы, но самое главное - она ведет популярный фанатский канал CFC FanTV.
Ее преданность клубу не прошла незамеченной для “синих“, а эффектная внешность лишь подстегнула Челси пригласить Софи на клубное телевидение.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была соблазнительная танцовщица, поддержавшая мужа несмотря на травмы.
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