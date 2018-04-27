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Красотка пятницы: роскошная модель, которая заставит тебя полюбить Челси

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию аппетитную Софи Роуз.

Софи Роуз
Софи Роуз
instagram.com/sophieroseinsta/

Софи Роуз - известная британская модель, телеведущая и блоггер. Красотка ведет собственный вебсайт и канал на YouTube.

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Девушка - преданная фанатка Челси. У нее годовой абонемент на стадион, она ездит на выездные матчи команды в чемпионате Англии и в Лиге Европы, но самое главное - она ведет популярный фанатский канал CFC FanTV.

Ее преданность клубу не прошла незамеченной для “синих“, а эффектная внешность лишь подстегнула Челси пригласить Софи на клубное телевидение.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была соблазнительная танцовщица, поддержавшая мужа несмотря на травмы.

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Теги: Софи Роуз, Челси, чемпионат Англии по футболу, Красотка пятницы, вне игры, футбол, девушка, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.04.2018, 13:14
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гость
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
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