Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Мауру Риверу.

Маура Ривера instagram.com/maurarivera27/

Маура Ривера – популярная чилийская певица и тансовщица, телеведущая и защитница животных, которую в родной стране считают секс-символом.

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Красотка является женой чилийского футболиста Марка Гонсалеса, получившего свою известность во время выступлений в Ливерпуле и ЦСКА. Чилийцу пришлось покинуть Росиию из-за череды постоянных травм, преследовавших его в течение пяти лет, однако Маура всегда поддерживала его стремление заниматься любимым делом, и он продолжил играть, но уже в родном Чили.

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Этот переезд позволил Гонсалесу вновь добиться профессионального роста и попасть в сборную, в составе которой он в 2016 году выиграл Кубок Америки. Радость ему доставила и обворожительная Маура, которая родила ему двоих детей – сына Марка и дочь Лусиану.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная певица, соблазнившая игрока ПСЖ фотографиями в Instagram.

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