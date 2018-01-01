Красотка пятницы: огненная артистка цирка, развлекающая игрока молодежной сборной Англии

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию яркую Кайлу Кадорну.

Кайла Кадорна instagram.com/kaylacadorna/

Кайла Кадорна – фотомодель, танцовщица и циркачка. Необыкновенная красотка является артисткой и постановщиком невероятных огненных шоу. Ее увлечение – татуировки, которыми она пестро покрыла свое тело, чем привлекла внимание крупного тату-салона и стала его лицом.

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Футбольные фанаты знают девушку как возлюбленную игрока молодежной сборной Англии Коннора Уикхэма. Форвард подавал огромные надежды, но получил травму, которая повлияла на его карьеру и помешала пробиться во взрослую национальную команду. Он не отчаивается, ведь его возлюбленная родила ему сына, а сам нападающий неплохо играет за Кристал Пэлас.

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Кайла одна из самых эффектных спутниц футболистов. Один популярный британский ресурс поставил девушку на первое место в рейтинге самых красивых татуированных пользователей Instagram. Кроме того, девушка любит змей и искусно с ними управляется.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая соблазнила игрока Манчестер Юнайтед.

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