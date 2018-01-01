Красотка пятницы: сексуальная модель, которая соблазнила игрока Манчестер Юнайтед
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Джена имеет диплом по театральному искусству и танцам, хотя карьера актрисы у нее не задалась. Красавица увлекается чтением рэпа, фристайлом, занимается спортом, в том числе и боксом. Любит животных – у нее есть пес по кличке Йода.
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Футбольные фанаты знают красотку как девушку полузащитника Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингарда. Фанаты “красных дьяволов“ отмечают, что после начала отношений Лингард стал лучше показывать себя на поле.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была соблазнительная боец MMA, которая может отправить в нокаут.
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