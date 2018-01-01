Красотка пятницы: аппетитная модель, которая фанатеет от Барселоны

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию роскошную Джудит Бенавенте.

Джудит Бенавенте instagram.com/juditbenavente/

Джудит Бенавенте - известная в Испании модель, которая снимается для обложек различных знаменитых журналов, включая Playboy. Кроме того, Джудит является обладательницей титула Мисс Facebook-2013 и увлекается фитнесом.

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Среди испанских поклонников футбола красотка известна как одна из самых преданных фанаток каталонской Барселоны. Девушка радует подписчиков яркими и откровенными фотографиями, а некоторые из них она посвящает своей любимой команде и ее успехам.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которая смотрела матч ЛЧ в компании Бекхэма.

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