Красотка пятницы: аппетитная модель, которая фанатеет от Барселоны
Джудит Бенавенте - известная в Испании модель, которая снимается для обложек различных знаменитых журналов, включая Playboy. Кроме того, Джудит является обладательницей титула Мисс Facebook-2013 и увлекается фитнесом.
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Среди испанских поклонников футбола красотка известна как одна из самых преданных фанаток каталонской Барселоны. Девушка радует подписчиков яркими и откровенными фотографиями, а некоторые из них она посвящает своей любимой команде и ее успехам.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которая смотрела матч ЛЧ в компании Бекхэма.
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