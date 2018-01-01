Красотка пятницы: сексапильная модель, которая смотрела матч ЛЧ в компании Бекхэма

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Беллу Хадид.

Белла Хадид instagram.com/bellahadid/

Белла Хадид - американская супермодель палестинского происхождения, которая родилась в семье бывшей модели и американского мультимиллионера. Модельный бизнес - семейное занятие, помимо матери и Беллы успешную карьеру модели построила старшая сестра девушки.

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Очаровательная юная красавица профессионально занималась конным спортом и мечтала попасть на Олимпийские игры 2016 в Лондоне, однако позже отказалась от тренировок и сконцентрировалась на модельном бизнесе. Из-за карьеры Хадид даже бросила увлечение фотографией.

Сексуальная модель - поклонница футбола. Недавно она посетила ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом. Соседом 21-летней красотки на стадионе был легендарный футболист Дэвид Бекхэм.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная спортсменка, которая вошла в историю сборной Эстонии.

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