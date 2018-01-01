Красотка пятницы: роскошный анестезиолог, который сопровождает защитника Милана
Ирен Гонсалес Тобосо - роскошная 26-летняя испанка, которая работает анестезиологом. Свою популярность в мире футбола красотка получила благодаря отношениям с защитником Милана Матео Мусаккио.
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После трансфера Мусаккио из испанского Вильярреала в состав “россонери” девушка покорила итальянских болельщиков своими откровенными фотографиями в социальных сетях, которые прозвали ее “самым горячим врачом Милана”. Фанаты восторгаются возлюбленной аргентинского футболиста, хотя он сам проявляет свои таланты с переменным успехом.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, к которой всегда возвращается Неймар.
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