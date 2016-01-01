Красотка пятницы: роскошная брюнетка, которая променяла Гюндогана на юного австрийца

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию шикарную Силу Шахин.

Сила Шахин tour.playboyplus.com/

Сила Шахин - актриса из Германии, которая была первой немкой турецкого происхождения, снявшейся в эротической фотосессии для журнала Playboy. Ее откровенные снимки шокировали некоторых членов семьи, а радикальные мусульмане писали красотке угрозы и приговаривали ее к смерти.

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Шахин в 2013 году начала отношения с Илкаем Гюндоганом, когда он выступал еще за дортмундскую Боруссию. Многие болельщики обвиняли ее в спаде в игре футболиста, но это не мешало им быть вместе несмотря на то, что она была старше избранника на 5 лет. Она была рядом с ним, когда он восстанавливался от травмы, но в конечном итоге приняла решение расстаться, так и не дождавшись предложения руки и сердца.

А в 2016 году к команде Ганновер-96 из второго дивизиона Германии присоединился 23-летний австрийский голкипер Самюэль Радлингер. Их отношения быстро развивались очень быстро и пара сыграла свадьбу в июне 2016 года.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была итальянская модель, которая переехала во Францию ради футболиста.

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