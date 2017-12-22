Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль встретится с Манчестер Сити в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, 14 января.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне “горожан“. Так, букмекеры из компании bet365 на победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех Ливерпуля оценивается в 3,0. А ничейный исход матча – 3,6.

Контора bwin также считает подопечных Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на победу Ман Сити с коэффициентом 2,2, а на успех мерсисайдцев – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Последние результаты Ливерпуля 05.01.2018 Кубок Футбольной Лиги Ливерпуль Эвертон 2:1 01.01.2018 Чемпионат Англии Бернли Ливерпуль 1:2 30.12.2017 Чемпионат Англии Ливерпуль Лестер 2:1 26.12.2017 Чемпионат Англии Ливерпуль Суонси 5:0 22.12.2017 Чемпионат Англии Арсенал Ливерпуль 3:3

Последние результаты Манчестер Сити 09.01.2018 Кубок Англии Манчестер Сити Бристоль Сити 2:1 06.01.2018 Кубок Футбольной Лиги Манчестер Сити Бернли 4:1 02.01.2018 Чемпионат Англии Манчестер Сити Уотфорд 3:1 31.12.2017 Чемпионат Англии Кристал Пэлас Манчестер Сити 0:0 27.12.2017 Чемпионат Англии Ньюкасл Манчестер Сити 0:1

Отметим, что матч 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 14 января на Энфилде в Ливерпуле.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 14 января, начиная с 18:00.