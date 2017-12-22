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Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

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Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча

Ливерпуль встретится с Манчестер Сити в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, 14 января.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне “горожан“. Так, букмекеры из компании bet365 на победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех Ливерпуля оценивается в 3,0. А ничейный исход матча – 3,6.

Контора bwin также считает подопечных Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на победу Ман Сити с коэффициентом 2,2, а на успех мерсисайдцев – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Последние результаты Ливерпуля
05.01.2018Кубок Футбольной ЛигиЛиверпульЭвертон2:1
01.01.2018Чемпионат АнглииБернлиЛиверпуль1:2
30.12.2017Чемпионат АнглииЛиверпульЛестер2:1
26.12.2017Чемпионат АнглииЛиверпульСуонси5:0
22.12.2017Чемпионат АнглииАрсеналЛиверпуль3:3
Последние результаты Манчестер Сити
09.01.2018Кубок АнглииМанчестер СитиБристоль Сити2:1
06.01.2018Кубок Футбольной ЛигиМанчестер СитиБернли4:1
02.01.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиУотфорд3:1
31.12.2017Чемпионат АнглииКристал ПэласМанчестер Сити0:0
27.12.2017Чемпионат АнглииНьюкаслМанчестер Сити0:1

Отметим, что матч 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 14 января на Энфилде в Ливерпуле.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 14 января, начиная с 18:00.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, онлайн трансляция, голы, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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