Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча чемпионата Англии
Ливерпуль встретится с Манчестер Сити в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, 14 января.
По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне “горожан“. Так, букмекеры из компании bet365 на победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех Ливерпуля оценивается в 3,0. А ничейный исход матча – 3,6.
Контора bwin также считает подопечных Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на победу Ман Сити с коэффициентом 2,2, а на успех мерсисайдцев – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.
|05.01.2018
|Кубок Футбольной Лиги
|Ливерпуль
|Эвертон
|2:1
|01.01.2018
|Чемпионат Англии
|Бернли
|Ливерпуль
|1:2
|30.12.2017
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Лестер
|2:1
|26.12.2017
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Суонси
|5:0
|22.12.2017
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Ливерпуль
|3:3
|09.01.2018
|Кубок Англии
|Манчестер Сити
|Бристоль Сити
|2:1
|06.01.2018
|Кубок Футбольной Лиги
|Манчестер Сити
|Бернли
|4:1
|02.01.2018
|Чемпионат Англии
|Манчестер Сити
|Уотфорд
|3:1
|31.12.2017
|Чемпионат Англии
|Кристал Пэлас
|Манчестер Сити
|0:0
|27.12.2017
|Чемпионат Англии
|Ньюкасл
|Манчестер Сити
|0:1
Отметим, что матч 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 14 января на Энфилде в Ливерпуле.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити, которая будет доступна в этой статье 14 января, начиная с 18:00.
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