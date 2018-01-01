Красотка пятницы: роскошная блондинка, которая болеет за Манчестер Юнайтед
Мелани да Круз - сексуальная модель и звезда реалити-шоу на французском телевидении. В мире спорта красотка известна как девушка игрока Манчестер Юнайтед Антони Марсиаля.
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Именно Круз стала причиной развода футболиста со своей женой. Скандал был громким и общедоступным - на страничке блондинки в Instagram была перепалка между экс-женой Марсиаля Самантой Еленой и его новой подругой.
Однако, несмотря на шумиху, отношения игрока “красных дьяволов“ и его новой пассии продолжаются по сей день. Летом они вдвоем отправились отдыхать на отдаленном острове Маврикий.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была знойная модель, которая крутила роман с Роналду.
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