Красотка пятницы: роскошная блондинка, которая болеет за Манчестер Юнайтед

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию шикарную Мелани да Круз.

Мелани да Круз instagram.com/melaniedacruzzoff/

Мелани да Круз - сексуальная модель и звезда реалити-шоу на французском телевидении. В мире спорта красотка известна как девушка игрока Манчестер Юнайтед Антони Марсиаля.

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Именно Круз стала причиной развода футболиста со своей женой. Скандал был громким и общедоступным - на страничке блондинки в Instagram была перепалка между экс-женой Марсиаля Самантой Еленой и его новой подругой.

Однако, несмотря на шумиху, отношения игрока “красных дьяволов“ и его новой пассии продолжаются по сей день. Летом они вдвоем отправились отдыхать на отдаленном острове Маврикий.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была знойная модель, которая крутила роман с Роналду.

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