Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал – Челси: онлайн трансляция матча

Комментариев: 0
Арсенал и Челси проведут поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.
Арсенал – Челси: онлайн трансляция матча
Арсенал – Челси: онлайн трансляция матча

Арсенал в лондонском дерби встретится с Челси в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в среду, 3 января.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне команды Антонио Конте. Так, на победу Челси букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех Арсенала оценивается в 2,87, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают Челси фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “синих“ с коэффициентом 2,5, а на победу команды Арсенал Венгера – 2,88. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Арсенала
31.12.2017Чемпионат АнглииВест БромвичАрсенал1:1
28.12.2017Чемпионат АнглииКристал ПэласАрсенал2:3
22.12.2017Чемпионат АнглииАрсеналЛиверпуль3:3
19.12.2017Кубок Футбольной ЛигиАрсеналВест Хэм1:0
16.12.2017Чемпионат АнглииАрсеналНьюкасл1:0
Последние результаты Челси
30.12.2017Чемпионат АнглииЧелсиСток Сити5:0
26.12.2017Чемпионат АнглииЧелсиБрайтон2:0
23.12.2017Чемпионат АнглииЭвертонЧелси0:0
20.12.2017Кубок Футбольной ЛигиЧелсиБорнмут2:1
16.12.2017Чемпионат АнглииЧелсиСаутгемптон1:0

Отметим, что матч 22-го тура английской Премьер-лиги Арсенал – Челси состоится 3 января на Эмирейтс в Лондоне. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Челси, которая будет доступна в этой статье 3 января, начиная с 21:45.

Поделись:
Теги: Арсенал, Челси, онлайн трансляция, голы, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь