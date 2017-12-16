Арсенал – Челси: онлайн трансляция матча

Арсенал и Челси проведут поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал в лондонском дерби встретится с Челси в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в среду, 3 января.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне команды Антонио Конте. Так, на победу Челси букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех Арсенала оценивается в 2,87, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают Челси фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “синих“ с коэффициентом 2,5, а на победу команды Арсенал Венгера – 2,88. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Последние результаты Арсенала 31.12.2017 Чемпионат Англии Вест Бромвич Арсенал 1:1 28.12.2017 Чемпионат Англии Кристал Пэлас Арсенал 2:3 22.12.2017 Чемпионат Англии Арсенал Ливерпуль 3:3 19.12.2017 Кубок Футбольной Лиги Арсенал Вест Хэм 1:0 16.12.2017 Чемпионат Англии Арсенал Ньюкасл 1:0

Последние результаты Челси 30.12.2017 Чемпионат Англии Челси Сток Сити 5:0 26.12.2017 Чемпионат Англии Челси Брайтон 2:0 23.12.2017 Чемпионат Англии Эвертон Челси 0:0 20.12.2017 Кубок Футбольной Лиги Челси Борнмут 2:1 16.12.2017 Чемпионат Англии Челси Саутгемптон 1:0

Отметим, что матч 22-го тура английской Премьер-лиги Арсенал – Челси состоится 3 января на Эмирейтс в Лондоне. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Челси, которая будет доступна в этой статье 3 января, начиная с 21:45.