Арсенал – Челси: онлайн трансляция матча
Арсенал в лондонском дерби встретится с Челси в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится в среду, 3 января.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне команды Антонио Конте. Так, на победу Челси букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех Арсенала оценивается в 2,87, ничейный исход – 3,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают Челси фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “синих“ с коэффициентом 2,5, а на победу команды Арсенал Венгера – 2,88. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.
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Отметим, что матч 22-го тура английской Премьер-лиги Арсенал – Челси состоится 3 января на Эмирейтс в Лондоне. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Челси, которая будет доступна в этой статье 3 января, начиная с 21:45.
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