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Ювентус дома минимально обыграл Рому

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Единственный гол в матче забил Мехди Бенатиа в ворота своей бывшей команды.
Ювентус дома минимально обыграл Рому
Ювентус дома минимально обыграл Рому
Getty Images

Ювентус одержал победу над Ромой в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе Альянц и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворта своей бывшей команды забил на 18-й минуте Мехди Бенатиа. Марокканский защитник воспользовался неудачной игрой обороны римлян после подачи с углового и со второй попытки добил мяч в ворота Алисона Бекера.

Во втором тайме Ювентус играл с большим перевесом, но в концовке Рома прибавила, была перекладина после удара Флоренци, затем Шик вышел один на один, но в обоих случаях отличиться не удалось. Ювентус тоже имел хорошие возможности для того, чтобы отличиться, но Алиссон пару раз выручил свою команду.

Ювентус набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Рома (38) располагается на четвертой позиции.

Ювентус - Рома 1:0

Гол: Бенатья, 18

Ювентус: Щесны – Бардзальи, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79) – Куадрадо (Бернардески, 77), Игуаин, Манджукич

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Наингголан, Де Росси (Ундер, 85), Строотман (Пеллегрини, 71) – Эль Шаарави (Шик, 67), Джеко, Перотти

Предупреждения: Куадрадо, Алекс Сандро – Де Росси, Пеллегрини, Коларов.

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