Барселона крупно обыграла Реал на Сантьяго Бернабеу

Барселона добилась крупной выездной победы над Реалом в рамках 17-го тура испанской Примеры.

В матче 17-го тура чемпионата Испании Реал принимал на своем поле Барселону. Встреча проходила на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Все ключевые события Эль Класико пришлись на второй тайм. На 54-й минуте точный удар Луиса Суареса вывел каталонцев вперед в счете. Спустя девять минут защитник “сливочных“ Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество Барселоны. Третий гол в составе гостей записал на свой счет Алейш Видаль, который отличился уже на третьей компенсированной минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона увеличила отрыв от Реала до 14 очков. Каталонцы (45 баллов) располагаются на первом месте, мадридская команда (31) находится на четвёртой строчке.

Реал – Барселона 0:3

Голы: Л. Суарес, 54, Месси, 64 (с пенальти), Видаль, 90+3

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Асенсио, 72), Кроос, Ковачич (Бэйл, 72), Бензема (Начо, 66), Роналду

Барселона: Тер Штеген, Роберто (Видаль, 90+2), Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Паулиньо (Гомеш, 84), Бускетс, Иньеста (Семеду, 77), Месси, Луис Суарес

Предупреждения: Рамос, Марсело – Вермален, Бускетс

Удаление: Карвахаль, 63