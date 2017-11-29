Реал Мадрид – Барселона 0:3 трансляция матча
Мадридский Реал встретится с Барселоной в матче 17-го тура испанской Примеры. Поединок состоится в субботу, 23 декабря.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является мадридский клуб. Так, на победу Реала букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех гостей оценивается в 3,1, ничейный исход – 3,75.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Зинедина Зидана фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “сливочных“ с коэффициентом 2,05, а на победу Барселоны – 3,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,7.
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Отметим, что матч 17-го тура испанской Примеры Реал Мадрид – Барселона состоится 23 декабря на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Барселона, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 14:00.
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