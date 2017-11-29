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Реал Мадрид – Барселона 0:3 трансляция матча

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Реал и Барселона провели поединок 17-го тура испанской Примеры.
Реал Мадрид – Барселона: онлайн трансляция матча
Реал Мадрид – Барселона: онлайн трансляция матча

Мадридский Реал встретится с Барселоной в матче 17-го тура испанской Примеры. Поединок состоится в субботу, 23 декабря.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является мадридский клуб. Так, на победу Реала букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех гостей оценивается в 3,1, ничейный исход – 3,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Зинедина Зидана фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “сливочных“ с коэффициентом 2,05, а на победу Барселоны – 3,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,7.

Последние результаты Реала
16.12.2017Клубный чемпионат мираРеал МадридГремио1:0
13.12.2017Клубный чемпионат мираАль-ДжазираРеал Мадрид1:2
09.12.2017Чемпионат ИспанииРеал МадридСевилья5:0
06.12.2017Лига ЕвропыРеал МадридБоруссия Д3:2
02.12.2017Чемпионат ИспанииАтлетикРеал Мадрид0:0
Последние результаты Барселоны
17.12.2017Чемпионат ИспанииБарселонаДепортиво4:0
10.12.2017Чемпионат ИспанииВильярреалБарселона0:2
05.12.2017Лига чемпионовБарселонаСпортинг2:0
02.12.2017Чемпионат ИспанииБарселонаСельта2:2
29.11.2017Кубок ИспанииБарселонаМурсия5:0

Отметим, что матч 17-го тура испанской Примеры Реал Мадрид – Барселона состоится 23 декабря на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Барселона, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 14:00.

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Теги: Реал Мадрид, Барселона, онлайн трансляция, голы, Примера, футбол
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