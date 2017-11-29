Реал Мадрид – Барселона 0:3 трансляция матча

Реал и Барселона провели поединок 17-го тура испанской Примеры.

Мадридский Реал встретится с Барселоной в матче 17-го тура испанской Примеры. Поединок состоится в субботу, 23 декабря.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является мадридский клуб. Так, на победу Реала букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех гостей оценивается в 3,1, ничейный исход – 3,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Зинедина Зидана фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “сливочных“ с коэффициентом 2,05, а на победу Барселоны – 3,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,7.

Последние результаты Реала 16.12.2017 Клубный чемпионат мира Реал Мадрид Гремио 1:0 13.12.2017 Клубный чемпионат мира Аль-Джазира Реал Мадрид 1:2 09.12.2017 Чемпионат Испании Реал Мадрид Севилья 5:0 06.12.2017 Лига Европы Реал Мадрид Боруссия Д 3:2 02.12.2017 Чемпионат Испании Атлетик Реал Мадрид 0:0

Последние результаты Барселоны 17.12.2017 Чемпионат Испании Барселона Депортиво 4:0 10.12.2017 Чемпионат Испании Вильярреал Барселона 0:2 05.12.2017 Лига чемпионов Барселона Спортинг 2:0 02.12.2017 Чемпионат Испании Барселона Сельта 2:2 29.11.2017 Кубок Испании Барселона Мурсия 5:0

Отметим, что матч 17-го тура испанской Примеры Реал Мадрид – Барселона состоится 23 декабря на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Барселона, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 14:00.