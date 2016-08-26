Жеребьевка Лиги Европы: как это было

Спорт bigmir)net рассказывает все о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18.

В понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени, сразу после жеребьевки Лиги чемпионов.

Все команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Сеяные: Арсенал (Англия), Аталанта (Италия), Атлетик (Испания), Атлетико* (Испания), Брага (Португалия), Виктория (Чехия), Вильяреал (Испания), Динамо Киев (Украина), Зальцбург (Австрия), Зенит (Россия), Лацио (Италия), Лейпциг* (Германия), Локомотив (Россия), Милан (Италия), Спортинг* (Португалия), ЦСКА* (Россия).

Несеяные: АЕК (Греция), Астана (Казахстан), Боруссия Дортмунд* (Германия), Копенгаген (Дания), Лудогорец (Болгария), Лион (Франция), Наполи* (Италия), Ницца (Франция), Олимпик (Франция), Партизан (Сербия), Реал Сосьедад (Испания), Селтик* (Шотландия), Спартак* (Россия), Стяуа (Румыния), Црвена Звезда (Сербия), Эстерсунд (Швеция)

* вышли из Лиги чемпионов

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля, подробное расписание станет известно после жеребьевки. Сеяные команды проведут ответные поединки на своем поле.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.