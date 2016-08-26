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Жеребьевка Лиги Европы: как это было

Комментариев: 28
Спорт bigmir)net рассказывает все о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18.
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция

В понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени, сразу после жеребьевки Лиги чемпионов.

Все команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Сеяные: Арсенал (Англия), Аталанта (Италия), Атлетик (Испания), Атлетико* (Испания), Брага (Португалия), Виктория (Чехия), Вильяреал (Испания), Динамо Киев (Украина), Зальцбург (Австрия), Зенит (Россия), Лацио (Италия), Лейпциг* (Германия), Локомотив (Россия), Милан (Италия), Спортинг* (Португалия), ЦСКА* (Россия).

Несеяные: АЕК (Греция), Астана (Казахстан), Боруссия Дортмунд* (Германия), Копенгаген (Дания), Лудогорец (Болгария), Лион (Франция), Наполи* (Италия), Ницца (Франция), Олимпик (Франция), Партизан (Сербия), Реал Сосьедад (Испания), Селтик* (Шотландия), Спартак* (Россия), Стяуа (Румыния), Црвена Звезда (Сербия), Эстерсунд (Швеция)

* вышли из Лиги чемпионов

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля, подробное расписание станет известно после жеребьевки. Сеяные команды проведут ответные поединки на своем поле.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.

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Теги: Лига Европы, жеребьевка Лиги Европы, онлайн трансляция, Динамо Киев, футбол
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Источник: СПОРТ bigmir)net

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Комментариев (28)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 14:14
Оценка:  0
гость
Судя по всему Арсенал возьмет чемпионство!
гость  (аноним)  25.08.2017, 14:46
Оценка:  0
гость
ХАХАХА ХАХАХА Янг Бойз Янг Бойз Гы - Гы - Гы.
Крымчанин  (аноним)  25.08.2017, 14:44
Оценка:  -1
Крымчанин
Надеюсь сербы наваляют кастрюлям по е6лищу.
Я понял  (аноним)  25.02.2017, 12:10
Оценка:  0
Я понял
Короче, они онанисты!
гость  (аноним)  12.12.2016, 14:47
Оценка:  0
гость
ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууувууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууувуууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу уиууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууууууууууууууу ууууу
гость  (аноним)  12.12.2016, 14:34
Оценка:  +1
гость
я угадал
гость  (аноним)  12.12.2016, 13:29
Оценка:  +1
гость
ШАХТЕР ВАНГУЮ БУДЕТ ИГРАТЬ С СЕЛЬТОЙ
Максим    26.08.2016, 14:47
Оценка:  -1
Максим
Шахте ШАРА, Заре ПИ*ДА(
гость  (аноним)  26.08.2016, 14:44
Оценка:  0
гость
Что там с последней группой?
гость  (аноним)  26.08.2016, 14:35
Оценка:  +1
гость
Не льстите себе ,Шахтер Донецк но никак не Львов . То что Шахтер на данный момент времени играет свои международные игры во Львове ни о чем не говорит .

Шахтер Донецк - Заря Луганск , время идет и скоро все станет на свои места !!!
Максим    26.08.2016, 14:48
Оценка:  +2
Максим
ага вернет....с такими ГОПНИКАМИ типа Рахитского на востоке - нифига не изменится...быдло оно быдло и есть.
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