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Красюк - о бое Усик - Джойс: Настаиваем, чтобы раздел гонораров был 80 на 20

Комментариев: 3
Александр Красюк назвал условие для проведения поединка с британцем.
Красюк и Усик
Красюк и Усик
K2 Promotions Ukraine

Промоутер Александр Красюк рассказал о подготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) к следующему бою.

"Усик сейчас занимается физической подготовкой, которая нужна как для одного, так и для другого боксера. Нельзя сказать, что это целенаправленная работа, она универсальна.

Кто же станет соперником Усика, для меня самого, если честно, загадка. Относительно Джойса тоже существуют вопросы. Для ведения переговоров с Джойсом нам необходимы базовые условия – распределение гонораров в случае торгов. От этого зависят наши переговоры.

WBO еще не вышло к нам с официальной позицией. У нас есть предварительная позиция. Согласно правилам, гонорарный фонд на торгах распределяется согласно пропорции. А она распределяется согласно последних 3-х гонораров бойцов.

То, что возникло в СМИ, якобы мой месседж о 93 на 7... На самом деле регламентированный минимум в WBO – это 80 на 20. Поэтому мы настаиваем, чтобы раздел гонораров, если этот бой будет актуален, был 80 на 20", – сказал в комментарии YouTube-каналу XSPORT.ua.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.03.2021, 22:10
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гость
С такой мордой денег не дадут.
АК-74  (аноним)  24.03.2021, 19:48
Оценка:  +2
АК-74
Усік-підар. Нехай виходить битися, гонорар 50*50 розділять. Уссіку потім Медведчук доплатить, ще й дасть член відсмоктати)))).
vladimir30kh    24.03.2021, 18:16
Оценка:  +23
vladimir30kh
А потім скажуть шо Джойс злякався дурачка сєпарУсика. Такі умови навіть чемпіони не ставлять
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