Красюк - о бое Усик - Джойс: Настаиваем, чтобы раздел гонораров был 80 на 20

Александр Красюк назвал условие для проведения поединка с британцем.

Промоутер Александр Красюк рассказал о подготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) к следующему бою.

"Усик сейчас занимается физической подготовкой, которая нужна как для одного, так и для другого боксера. Нельзя сказать, что это целенаправленная работа, она универсальна.

Кто же станет соперником Усика, для меня самого, если честно, загадка. Относительно Джойса тоже существуют вопросы. Для ведения переговоров с Джойсом нам необходимы базовые условия – распределение гонораров в случае торгов. От этого зависят наши переговоры.

WBO еще не вышло к нам с официальной позицией. У нас есть предварительная позиция. Согласно правилам, гонорарный фонд на торгах распределяется согласно пропорции. А она распределяется согласно последних 3-х гонораров бойцов.

То, что возникло в СМИ, якобы мой месседж о 93 на 7... На самом деле регламентированный минимум в WBO – это 80 на 20. Поэтому мы настаиваем, чтобы раздел гонораров, если этот бой будет актуален, был 80 на 20", – сказал в комментарии YouTube-каналу XSPORT.ua.