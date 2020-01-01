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Беринчик - о поединке с Лобовым: Мы будем делать бабки

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Украинец рассказал, зачем ему кулачный бой.
Денис Беринчик (справа)
Денис Беринчик (справа)
K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик прокомментировал свое решение вызвать на кулачный бой экс-бойца UFC Артема Лобова.

"Мы начинаем бизнес, мы будем делать бабки. Всем привет. Прошел очередной поединок, который сделал мой рекорд 15-0-0 еще более привлекательным.

Но этот рекорд в десятки раз меньше моего настоящего рекорда бойца. Да, именно бойца. Так как я дерусь всю свою жизнь. Мой рекорд уличных боев на кулаках более 500 побед. Я дрался по 5 раз в день.

Сегодня мое хищное нутро тянет меня в драку, в настоящий великий поединок. Я понимаю, что раньше осени я не смогу снова боксировать за звание претендента. А так как в ближайшее время я стану 2-м или 1-и в рейтинге – я хочу именно таких поединков.

Я много думал про ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно погрузится в него и параллельно не вылазить из боксерского движа.

Самый близкий мне вид популярных единоборств – это кулачный бой. А так как Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним.

Так что, WWFC, Top Dog, Hardcore Fighter, Mahatch FC, Наше Дело и другие, высылайте предложения, мы открыты к переговорам. Мы начинаем бизнес, мы будем делать бабки", – написал Беринчик в своем Instagram.

Ранее Лобов рассказал, при каком условии встретится с украинским боксером Денисом Беринчиком.

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