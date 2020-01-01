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Усик оценил вероятность боя Лопес - Беринчик

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Украинец назвал единственное условие, при котором может состояться такой поединок.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился мнением о возможном бое между Денисом Беринчиком и Теофимо Лопесом. 

"Не знаю, насколько это соответствует перспектива. По правде, если Денису интересен это бой с Теофимо, то Теофимо бой с Денисом неинтересен. Но если Денис будет официальным претендентом на титул, а Теофимо еще будет чемпионом, то они побоксируют. 

Это бокс, у Дениса есть все шансы", - сказал Усик в интервью Xsport.

Ранее сообщалось, что Лобов принял вызов Дениса Беринчика.

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Теги: Александр Усик, бокс, Теофимо Лопес, Денис Беринчик
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