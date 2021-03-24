Усик готов провести бой в UFC

Украинец нашел себе занятия, пока Энтони Джошуа будет проводить бои с Тайсоном Фьюри.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, чем будет заниматься, если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорятся о проведении титульного поединка.

"Мне недавно Дана Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.

Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать", - заявил Усик в интервью Xsport.

Ранее Хирн заявил о желании сделать бой Усик - Джойс в Киеве.