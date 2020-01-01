Потенциальному сопернику Ломаченко грозит серьезный тюремный срок

Джервонте Дэвису грозит до 7 лет тюрьмы.

Чемпион мира в двух весовых дивизионах американский боксер Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) рискует отправится за решетку, пишет Boxing Scene

Боксер обвиняется в том, что 5 ноября 2020 года на своем красном Lamborghini Uris 2020 года проехал на красный свет и столкнулся с Toyota Solara 2004 года, после чего скрылся с места инцидента. В результате ДТП было 4 пострадавших, которым была оказана медицинская помощь в ближайшем госпитале.

Ситуация для Дэвиса усугубляется тем, что он не имел права водить, так как его права просрочены и отозваны.

Боксера обвиняют по 14 пунктам. Дело передано в суд, но дата слушания пока что не обнародована. Если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то может получить срок до 7 лет и 55 дней.

Стоит добавить, что у боксера не закрыт вопрос с предыдущим обвинением - в домашнем насилии. Там слушание возобновится в апреле.