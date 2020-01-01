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Беринчик - Санчес: лучшие моменты боя

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Украинец успешно защитил титул WBO International.

Денис Беринчик
Денис Беринчик

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 9 КО) защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

В Броварах в вечере бокса от K2 Promotions Ukraine Беринчик одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде над чилийцем Хосе Санчесом (18-2, 7 КО).

Украинец на третьей минуте третьего раунда нанес сопернику серию ударов, рефери остановил бой, не дав довести до падения Санчеса. Беринчик одержал победу техническим нокаутом.

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Беринчик - Санчес: 

Напомним, что Беринчик вызвал Лобова на бой на голых кулаках после победы над Санчесом, на что ирландец ответил согласием. Лига смешанных боевых искусств WWFC уже заявила о готовности организовать бой.

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Теги: Денис Беринчик, Хосе Санчес, WBO
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