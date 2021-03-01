Уайт: Реванш с Поветкиным - самый большой бой в моей карьере

Британец хочет отомстить российскому боксеру.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) высказался о реванше против временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).

"Это самый большой бой в моей карьере. Я проиграл Поветкину, так что реванш самый большой бой в моей карьере. Посмотрим, что произойдет, ведь один удар может изменить все.

Одно, два, три поражения сейчас ничего не значат для тяжеловеса. Если ты дерешься с хорошими бойцами, главное, ты можешь вернуться. Для меня это обязательная победа. Я не тот парень, которого беспокоит давление. Я воспринимаю это спокойно.

Сейчас я делаю все, что мне нужно, чтобы добиться победы. Если мне нужно напасть на парня, перебить или нокаутировать, я сделаю все возможное, чтобы достичь своей цели. План состоит в том, чтобы попытаться кого-нибудь вырубить, если я смогу".

"Я знаю, что могу победить Поветкина. Я покажу себя на все 100%. У меня сила в обеих руках, но Поветкин очень опытный, очень терпеливый, очень крутой парень. В прошлый раз он проявил стойкость и остановил меня. Так что сейчас я должен довести начатое до конца.

Тогда я совершил ошибку и сразу понял, что сделал. Мне не потребовалось много времени, чтобы осознать свою ошибку. В моей карьере еще будет много боев, а я готов идти вперед", - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Реванш Поветкин - Уайт состоится 27 марта.