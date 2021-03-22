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Беринчик вызвал на бой на кулаках друга Макгрегора

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Денис даже вышел на ринг с посланием для Артема Лобова.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
K2 Promotions Ukraine

Украинский легковес Денис Беринчик бросил вызов бывшему бойцу UFC и другу Конора Макгргора Артему Лобову, который сейчас выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Беринчик надел футболку с изображением Лобова, на которой было написано: "Артем, давай устроим драку".

Денис Беринчик
Денис Беринчик
K2 Promotions Ukraine

Также он вызвал Лобова на словах: "Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках", – сказал Беринчик.

Напомним, Беринчик победил Санчеса техническим нокаутом в 3-м раунде.

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Теги: Денис Беринчик, Артем Лобов, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.03.2021, 12:18
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,фашистские галицаи очереди свой мусор возить
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