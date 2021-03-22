Беринчик вызвал на бой на кулаках друга Макгрегора

Денис даже вышел на ринг с посланием для Артема Лобова.

Украинский легковес Денис Беринчик бросил вызов бывшему бойцу UFC и другу Конора Макгргора Артему Лобову, который сейчас выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Беринчик надел футболку с изображением Лобова, на которой было написано: "Артем, давай устроим драку".

Денис Беринчик K2 Promotions Ukraine

Также он вызвал Лобова на словах: "Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках", – сказал Беринчик.

Напомним, Беринчик победил Санчеса техническим нокаутом в 3-м раунде.