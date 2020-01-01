Лоуренс Околи нокаутировал Кшиштофа Гловацки и завоевал титул WBO в первом тяжелом весе
Чтобы победить, британцу понадобилось шесть раундов.
В Лондоне на SSE Wembley Arena состоялся боксерский ивент от промоутерской компании Matchroom Boxing, главным поединком которого была борьба за вакантный титул WBO в первом тяжелом весе между непобежденным боксером из Великобритании Лоуренсом Околи (16-0, 13 KOs) и экс-чемпионом мира Кшиштофом Гловацки (31-3, 19 KOs).
С первых секунд боя Околи захватил преимущество, работая с дистанции, и в шестом раунде отправил соперника в тяжелый нокдаун.
Несмотря на то, что поляку удалось быстро подняться на ноги, рефери, оценив состояние экс-чемпиона, решил остановить поединок.
Таким образом, британский боксер Лоуренс Околи завоевал вакантный титул WBO в первом тяжелом весе.
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