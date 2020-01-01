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Паркер: Если проиграю Чисоре, то это будет катастрофа

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Новозеландец с нетерпением ждет поединка против Дерека Чисоры.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Дереком Чисорой. 

"Я рад тому, что начинаю новую главу в моей карьере с новым тренером и некоторыми свежими идеями. Мне хорошо в Великобритании, ведь у меня было время здесь освоиться".

У нас с Чисорой есть незавершенные дела и в день боя один из нас выполнит свою работу. Я прекрасно понимаю, что победа в Великобритании поставит меня в прекрасную позицию, но вот поражение можно приравнять к катастрофе. Я готов принять этот вызов", - приводит слова Паркера BOXING TALK.

Напомним, бой Чисора - Паркер состоится первого мая в Великобритании. 

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Теги: Джозеф Паркер, бокс, Дерек Чисора
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